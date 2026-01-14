PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Brand eines leerstehenden Hauses

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.01.2026, gegen 01:45 Uhr wurde ein brennendes Haus in der Nähe des Chilbiplatzes in Waldshut gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 200.000 Euro geschätzt. Das Haus war zwar unbewohnt, allerdings gibt es Hinweise auf Personen, die dieses Gebäude als Unterschlupf genutzt haben sollen. Inwiefern ein Zusammenhang zu diesen Personen und der Brandursache besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen sucht deshalb Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges rund um das betroffene Gebäude im Chilbiweg wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

