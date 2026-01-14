Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Unfall auf Parkplatz mit 7 beschädigten Autos

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 13.01.2026, kam es auf dem Parkplatz am Sulzerring in Tiengen gegen 09:45 Uhr zu einem größeren Unfallgeschehen. Eine 68-jährge BMW-Fahrerin soll von der Bremse abgerutscht und auf das Gaspedal gekommen sein. Durch die ungewollte Beschleunigung kam es zum Zusammenstoß mit mehreren geparkten Autos, die durch die Wucht des Aufpralls gegen weitere Autos geschleudert wurden. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge beschädigt, darunter entstand an mindestens drei Autos wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

