Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Schlag gegen Betäubungsmittelkriminalität - Festnahmen

Freiburg (ots)

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Freiburg haben seit dem Frühjahr 2025 umfangreiche gemeinsame Ermittlungen gegen mehrere Männer wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln geführt. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 29 und 38 Jahren sollen nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem mit Kokain gehandelt haben.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft Freiburg beim zuständigen Amtsgericht die Durchsuchung von mehreren Objekten in Freiburg. Dabei wurden unter anderem über zwei Kilogramm Kokain, Kleinmengen an weiteren Betäubungsmittel sowie Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat gegen zwei der Männer, die durch Spezialkräfte in Freiburg festgenommen wurden, Haftbefehle beantragt. Diese wurden vom Amtsgericht Freiburg erlassen und in Vollzug gesetzt. Die zwei dringend Tatverdächtigen bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell