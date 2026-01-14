PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Schlag gegen Betäubungsmittelkriminalität - Festnahmen

Freiburg (ots)

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Freiburg haben seit dem Frühjahr 2025 umfangreiche gemeinsame Ermittlungen gegen mehrere Männer wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln geführt. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 29 und 38 Jahren sollen nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem mit Kokain gehandelt haben.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft Freiburg beim zuständigen Amtsgericht die Durchsuchung von mehreren Objekten in Freiburg. Dabei wurden unter anderem über zwei Kilogramm Kokain, Kleinmengen an weiteren Betäubungsmittel sowie Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat gegen zwei der Männer, die durch Spezialkräfte in Freiburg festgenommen wurden, Haftbefehle beantragt. Diese wurden vom Amtsgericht Freiburg erlassen und in Vollzug gesetzt. Die zwei dringend Tatverdächtigen bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 14:19

    POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Unter Drogeneinfluss am Steuer

    Freiburg (ots) - Am Dienstagmittag, 13.01.2026, gegen 11:30 Uhr konnte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz "Vierthäler" in 79822 Titisee-Neustadt ein 43-jähriger Autofahrer festgestellt werden, bei welchem aus dem Fahrzeug deutlich Cannabisgeruch festzustellen war. Zudem ergaben sich körperliche Erscheinungen, welche den Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel erhärteten. Ein ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:15

    POL-FR: Lörrach: Verfolgungsfahrt endet in der Belchenstraße

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 13.01.2025, gegen 16.49 Uhr, endete eine Verfolgungsfahrt mit einem Auffahrunfall in der Belchenstraße. Im Bereich der Brombacher Straße / Bärenfelser Straße wollte die Polizei einen Fahrer eines Motorrollers (Kleinkraftrad) einer Kontrolle unterziehen, da dieser wohl keine Fahrerlaubnis besitzt. Der 28-jährige Fahrer entzog sich der Kontrolle durch Flucht und missachtete sämtliche ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:12

    POL-FR: Breitnau, B31: Sattelzug gerät in Brand

    Freiburg (ots) - Mutmaßlich aufgrund eines Camping-Gaskochers, welcher in einem Sattelzug mitgeführt wurde, brannte am Dienstagmittag, 13.01.2026, gegen 11:45 Uhr, in Breitnau, auf dem Parkplatz "Höllbach" an der B31 bergwärts, das Zugfahrzeug komplett aus. Der 63-jährige Fahrer erlitt hierbei schwere Verbrennungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Im Laufe des Brandes explodierten zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren