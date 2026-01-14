Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verfolgungsfahrt endet in der Belchenstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 13.01.2025, gegen 16.49 Uhr, endete eine Verfolgungsfahrt mit einem Auffahrunfall in der Belchenstraße. Im Bereich der Brombacher Straße / Bärenfelser Straße wollte die Polizei einen Fahrer eines Motorrollers (Kleinkraftrad) einer Kontrolle unterziehen, da dieser wohl keine Fahrerlaubnis besitzt. Der 28-jährige Fahrer entzog sich der Kontrolle durch Flucht und missachtete sämtliche Anhalteversuche der Polizei. In der Belchenstraße fuhr dann der 28-Jährige einem vor ihm anhaltenden Pkw auf. Der 28-Jährige Fahrer sowie sein 28-jähriger Sozius stürzten auf die Fahrbahn und wurden in der Folge von der Polizei vorläufig festgenommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sozius verletzte sich leicht am Bein, wollte aber keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Bei einer Durchsuchung des Fahrers konnte bei diesem mutmaßlich Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zudem steht der Fahrer im Verdacht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln den Motorroller gefahren zu haben. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Die Ermittlungen dauern an.

