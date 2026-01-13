POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Montagnachmittag, 12.01.2026, ereignete sich zwischen 16:15 Uhr und 18:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Elsässer Straße in Endinge eine Verkehrsunfallflucht zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem Pkw des Herstellers Mitsubishi, Modell Eclipse Cross.
Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro.
Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.
