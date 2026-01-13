PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 12.01.2026, ereignete sich zwischen 16:15 Uhr und 18:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Elsässer Straße in Endinge eine Verkehrsunfallflucht zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem Pkw des Herstellers Mitsubishi, Modell Eclipse Cross.

Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro.

Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

