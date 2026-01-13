PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Tiengen: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 12.01.2026, gegen 16:50 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen in der «Freiburger Landstraße» in Freiburg-Tiengen insgesamt drei Personen leicht bis schwer verletzt.

Ein 24 Jahre alter Autofahrer habe beim Einfahren auf die Freiburger Landstraße die Vorfahrt eines herannahenden mit zwei Personen besetzten Pkw missachtet. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 24-jährige Autofahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden. Der Beifahrer des Mannes blieb unverletzt, wohingegen der Fahrer des am Unfall beteiligten Fahrzeugs sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt wurden und ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Freiburg gebracht werden mussten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Für den Rettungseinsatz sowie die Unfallaufnahme musste die «Freiburger Landstraße» zeitweise komplett gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

