POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Diebe unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.01.2026, gegen 23.00 Uhr meldeten mehrere Anrufende im Bereich des Ziegelmattweges und der Straße Am Kaltenbach in Tiengen, dass Unbekannte über die Grundstücke und durch die Gärten laufen sollen. Nachdem die Unbekannten angesprochen wurden, entfernten sie sich. Nach anschließender Sichtung einiger Videoaufzeichnungen wurde festgestellt, dass die bislang unbekannten Tatverdächtigen die Verschlussverhältnisse der geparkten Autos prüften und die Grundstücke nach möglichem Diebesgut absuchten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Tatverdächtigen Bargeld im dreistelligen Bereich. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges an den genannten Örtlichkeiten beobachtet haben oder denen Gegenstände aus dem Auto oder aus dem Garten abhandengekommen sind. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

