Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Verteilerkasten bei Verkehrsunfall beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Vermutlich ein Lastwagen hat zwischen Donnerstag, 08.01.2026, und Freitag, 09.01.2026, im Einmündungsbereich der Carl-Benz-Straße und der Siemensstraße in Teningen-Nimburg einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde der Verteilerkasten eines Kommunikationsunternehmens beschädigt.

Der unbekannte Fahrer des Lastwagens habe vermutlich bei einem Abbiegevorgang einen neben dem Gehweg befindlichen Verteilerkasten übersehen und diesen touchiert. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell