Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Liedermatte: Unfall zwischen LKW und Auto- mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Das fünf Monate alte Baby erlag am Wochenende seinen schweren Verletzungen.

Ursprungsmeldung:

Freiburg Am Mittwoch, 07.01.2026, kam es gegen 8 Uhr auf der B34 von Waldshut in Richtung Dogern zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Audi. Dabei wurde eine Person im Auto eingeklemmt und musst durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Unter den weiteren Verletzten waren unter anderem auch drei Kleinkinder im Alter von fünf Monaten bis drei Jahre. Diese wurden zum Teil mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Insgesamt wurden sechs Personen zum Teil schwer verletzt. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die B34 bleibt bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen gesperrt.

