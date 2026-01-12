Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitag, 09.01.2026 zwischen 16.00 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus "Am Ölberg". Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und öffneten dafür verschiedene Schränke. Was entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am gleichen Tag, zwischen 18.30 Uhr und 21.20 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Karsauer Straße eingebrochen. Auch hier wurden Schränke durchwühlt. Der Sach- und Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. Ein weiterer Einbruch fand in der Langenstraße zwischen Freitag, 09.01.2026, 16.00 Uhr und Samstag, 10.01.2026 statt. Auch hier wurde sich gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. Diebesgut wurde nicht erlangt, da das Haus aktuell unbewohnt ist. Der Sachschaden ist unbekannt. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in den oben genannten Straßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621/1760 zu melden.

