Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Mauer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine beschädigte Steinmauer an einer Brücke in der Brombachstraße wurde der Polizei am Samstag, 10.01.2026 gemeldet. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam vermutlich kurz vor der Einmündung zur B34 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zuerst mit der rechten Leitplanke und anschließend mit der Steinmauer. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. An der Mauer konnten neon-orangene Farbantragungen festgestellt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

