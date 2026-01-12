PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Brand eines Infrarotofens endet glimpflich

Freiburg (ots)

Am Samstag, 10.01.2026 gegen 06:00 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Donaueschinger Straße in Bonndorf durch den Heimrauchmelder geweckt. Ein im Wohnzimmer montierter Infrarotofen war in Brand geraten. Sie konnte das Gerät selbstständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr demontierte den Heizkörper und brachte ihn ins Freie. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt und es entstand außer am Infrarotofen kein Sachschaden. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
reiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:01

    POL-FR: Laufenburg: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

    Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 11.01.2026, gegen 21:30 Uhr verschaffte sich ein 41-jähriger deutscher Staatsangehöriger gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt im Laufenpark. Der Tatverdächtige füllte mehrere Einkaufstüten und versuchte über einen Seitenausgang den Supermarkt wieder zu verlassen. Dort konnte er durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren