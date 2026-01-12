POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Brand eines Infrarotofens endet glimpflich
Freiburg (ots)
Am Samstag, 10.01.2026 gegen 06:00 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Donaueschinger Straße in Bonndorf durch den Heimrauchmelder geweckt. Ein im Wohnzimmer montierter Infrarotofen war in Brand geraten. Sie konnte das Gerät selbstständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr demontierte den Heizkörper und brachte ihn ins Freie. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt und es entstand außer am Infrarotofen kein Sachschaden. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.
