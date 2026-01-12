Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Schülerin verletzt sich bei Verkehrsunfall - Polizei sucht Unfallbelteiligte

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 09.01.2026, gegen 13:15 Uhr ereignete sich in der Weiherhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 11-jährigen Fahrradfahrerin und einem nicht näher bekannten Auto.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin habe die Weiherhofstraße in südliche Richtung befahren. Zu diesem Zeitpunkt sei das 11 Jahre alte Mädchen mit ihrem Fahrrad aus einer Ausfahrt eines dort befindlichen Gymnasiums herausgefahren und wollte wohl in Richtung Norden fahren. Dabei übersah die Schülerin mutmaßlich die von links herannahende Autofahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Anschließend sei es zwischen den beiden Unfallbeteiligten zu einem kurzen Gespräch gekommen. Im weiteren Verlauf setzten beide Verkehrsteilnehmerinnen allerdings ihre Fahrt fort.

Die 11-Jährige, die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde, meldete den Unfall später gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten persönlich bei der Polizei.

Der Sachschaden am Fahrrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Ob auch das am Unfall beteiligte Auto beschädigt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun nach der bislang unbekannten Fahrzeugführerin.

Diese wurde wie folgt beschrieben:

- Weiblich, - etwa 60 Jahre alt, - blonde Haare, - trug einen hellen Mantel, - fuhr vermutlich ein silberfarbenes Fahrzeug in dem sich zwei Hunde auf der Beifahrerseite befunden haben sollen.

Die Frau wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzten.

