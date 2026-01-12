PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Schülerin verletzt sich bei Verkehrsunfall - Polizei sucht Unfallbelteiligte

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 09.01.2026, gegen 13:15 Uhr ereignete sich in der Weiherhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 11-jährigen Fahrradfahrerin und einem nicht näher bekannten Auto.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin habe die Weiherhofstraße in südliche Richtung befahren. Zu diesem Zeitpunkt sei das 11 Jahre alte Mädchen mit ihrem Fahrrad aus einer Ausfahrt eines dort befindlichen Gymnasiums herausgefahren und wollte wohl in Richtung Norden fahren. Dabei übersah die Schülerin mutmaßlich die von links herannahende Autofahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Anschließend sei es zwischen den beiden Unfallbeteiligten zu einem kurzen Gespräch gekommen. Im weiteren Verlauf setzten beide Verkehrsteilnehmerinnen allerdings ihre Fahrt fort.

Die 11-Jährige, die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde, meldete den Unfall später gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten persönlich bei der Polizei.

Der Sachschaden am Fahrrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Ob auch das am Unfall beteiligte Auto beschädigt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun nach der bislang unbekannten Fahrzeugführerin.

Diese wurde wie folgt beschrieben:

   - Weiblich,
   - etwa 60 Jahre alt,
   - blonde Haare,
   - trug einen hellen Mantel,
   - fuhr vermutlich ein silberfarbenes Fahrzeug in dem sich zwei 
     Hunde auf der Beifahrerseite befunden haben sollen.

Die Frau wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzten.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 16:04

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Fahrzeugbrand

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 09.01.2026, gegen 03:30 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in der Von-Kilian-Straße in Waldshut gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am ausgebrannten Mercedes dürfte ein Sachschaden von ungefähr 25 000 Euro entstanden sein. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 15:52

    POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 09.01.2026, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, wurde in Bad Krozingen in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz gegenüber der Fahrradabstellplätze des Bahnhofes ein geparkten PKW beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Einparken den geparkten PKW und setzte seine Fahrt daraufhin fort. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren