Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 09.01.2026, gegen 03:30 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in der Von-Kilian-Straße in Waldshut gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am ausgebrannten Mercedes dürfte ein Sachschaden von ungefähr 25 000 Euro entstanden sein. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

