PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 09.01.2026, gegen 03:30 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in der Von-Kilian-Straße in Waldshut gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am ausgebrannten Mercedes dürfte ein Sachschaden von ungefähr 25 000 Euro entstanden sein. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 15:52

    POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 09.01.2026, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, wurde in Bad Krozingen in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz gegenüber der Fahrradabstellplätze des Bahnhofes ein geparkten PKW beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Einparken den geparkten PKW und setzte seine Fahrt daraufhin fort. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Durch ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:27

    POL-FR: Steinen: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 05.01.2026, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 07.01.2026, 13.30 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Burte-Straße in Steinen. Mehrere Räume wurden von der Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Ein ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:25

    POL-FR: Steinen: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße - eine Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 08.01.2026, kurz nach 14 Uhr kam es auf der Bundesstraße 317 zu einer Vorfahrtsverletzung, bei welcher zwei Pkws beteiligt waren. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Landstraße und bog an der Einmündung zur Bundesstraße nach links ein. Dabei übersah sie eine 50-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren