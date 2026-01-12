Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn - Ein Leichtverletzter

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 33 Jahre alten Autofahrer und einer Straßenbahn ereignete sich am Freitagvormittag, 09.01.2026, kurz vor 12:00 Uhr in der Opfinger Straße in Freiburg-Haslach.

33-Jährige soll nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug den dortigen Schienenbereich befahren und womöglich eine für ihn geltende rote Ampel missachtet haben. Eine von links, aus Richtung Besanconallee herannahende Straßenbahn habe eine Notbremsung eingeleitet, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Autos wohl leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Die Insassen der betroffenen Straßenbahn blieben augenscheinlich unverletzt.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

