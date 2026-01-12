POL-FR: Laufenburg: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen
Freiburg (ots)
Am Sonntagabend, 11.01.2026, gegen 21:30 Uhr verschaffte sich ein 41-jähriger deutscher Staatsangehöriger gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt im Laufenpark. Der Tatverdächtige füllte mehrere Einkaufstüten und versuchte über einen Seitenausgang den Supermarkt wieder zu verlassen. Dort konnte er durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Beim Tatverdächtigen konnte eine Alkoholisierung von fast 1,5 Promille festgestellt werden. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Ein Diebstahlschaden entstand nicht.
