Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 12.01.2026, gegen 01:30 Uhr gelangte bislang unbekannter männlicher Täter gewaltsam in die Filiale eines Bekleidungsgeschäfts in der Hauptstraße. Der Tatverdächtige konnte mit bislang unbekanntem Diebesgut fliehen, bevor die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit wahrgenommen haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 12.01.2026 – 12:03

    POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Brand eines Infrarotofens endet glimpflich

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 10.01.2026 gegen 06:00 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Donaueschinger Straße in Bonndorf durch den Heimrauchmelder geweckt. Ein im Wohnzimmer montierter Infrarotofen war in Brand geraten. Sie konnte das Gerät selbstständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr demontierte den Heizkörper und brachte ihn ins Freie. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:01

    POL-FR: Laufenburg: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

    Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 11.01.2026, gegen 21:30 Uhr verschaffte sich ein 41-jähriger deutscher Staatsangehöriger gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt im Laufenpark. Der Tatverdächtige füllte mehrere Einkaufstüten und versuchte über einen Seitenausgang den Supermarkt wieder zu verlassen. Dort konnte er durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Beim ...

    mehr
