POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bekleidungsgeschäft
Freiburg (ots)
Am Montagmorgen, 12.01.2026, gegen 01:30 Uhr gelangte bislang unbekannter männlicher Täter gewaltsam in die Filiale eines Bekleidungsgeschäfts in der Hauptstraße. Der Tatverdächtige konnte mit bislang unbekanntem Diebesgut fliehen, bevor die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit wahrgenommen haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.
