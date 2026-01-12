Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit Sommerreifen - ein Leichtverletzter und rund 100.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit rund 100.000 Euro Sachschaden kam es am Sonntagmorgen, 11.01.2026 gegen 04.40 Uhr in Gündenhausen. Zuvor war ein 29 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf der Strecke unterwegs und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Sommerreifen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem dort stehenden Fahrzeug. Dieses wurde wiederum auf ein anderes Fahrzeug geschoben, welches auf ein drittes Fahrzeug geschoben wurde. Es entstand Sachschaden an insgesamt vier Fahrzeugen und einem Zaun. Der 29-Jährige wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

