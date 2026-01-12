PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31: Autofahrerin wendet verbotenerweise auf der B31

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 10.01.2026, gegen 13:10 Uhr befuhr eine 25-jährige Autofahrerin die B31 von Kirchzarten kommend in Richtung Hinterzarten. Auf Höhe der Tankstelle in Breitnau leitete sie nach derzeitigem Kenntnisstand verbotenerweise ein Wendemanöver nach links ein, um zur Tankstelle zu gelangen. Hierbei übersah sie einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Pkw, der in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadat
ChrA
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

