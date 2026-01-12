Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, Oberhöllsteig: Wohnungsbrand

Freiburg (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Samstagnachmittag, 10.01.2026, gegen 14:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Breitnau. In einer Wohnung im Untergeschoss des Gebäudes musste durch die eingesetzten Feuerwehren Breitnau und Hinterzarten kurzzeitig ein Brand gelöscht werden. Das Feuer griff nicht auf andere Räumlichkeiten über, jedoch war das gesamte Haus stark verraucht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in sechsstelliger Höhe. Nach Durchlüften des Gebäudes konnten die weiteren Bewohner des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch den Brand in der Wohnung wurden die Räumlichkeiten unbewohnbar, sodass die Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Hinterzarten hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

