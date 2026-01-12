Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochschwarzwald: Winterliche Straßenverhältnisse sorgen für mehrere Verkehrsunfälle

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 09.01.2026, gegen 12:15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw die K4962 aus Richtung Bärental kommend in Fahrtrichtung Titisee. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet er in einer Linkskurve nach rechts an den Fahrbahnrand. Hierbei verlor er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab, rutschte die Böschung entlang und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, sodass es abgeschleppt werden musste.

Am Freitagabend, 09.01.2026, gegen 18:40 Uhr befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die B31 von Löffingen kommend in Richtung Titisee-Neustadt. Vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf das Fahrzeugdach. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Er wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Neben dem Rettungsdienst waren die Freiwillige Feuerwehr sowie ein Abschleppdienst vor Ort.

Am Samstagmorgen, 10.01.2026, gegen 09:15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Freiburger Straße in Hinterzarten. Vor ihm fuhr ein 39-jähriger Autofahrer, welcher beabsichtigte, nach links auf eine Parkfläche einzubiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der 53-Jährige Mann das vor ihm fahrende Fahrzeug überholen. Hierbei übersah er jedoch den gesetzten Fahrtrichtungsanzeiger des Vorausfahrenden und konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde das vorausfahrende Auto auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Samstagabend, 10.01.2026, gegen 19:45 Uhr befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin die Straße "An der Burg" in Fahrtrichtung K4994 in Löffingen-Dittishausen. Vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geriet sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Steinmauer. Die 24-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug, welches durch einen Abschleppdienst von der Örtlichkeit abtransportiert wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell