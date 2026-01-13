PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Jugendliche bewerfen Radfahrerin - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.01.2026, soll gegen 18:30 Uhr eine 42- jährige Radfahrerin in der Müllheimer Straße auf Höhe einer Tankstelle von einem bislang unbekannten Gegenstand getroffen worden sein. Die Radfahrerin konnte einen Sturz gerade so verhindern und wurde nur leicht verletzt. Der harte Gegenstand sei aus einer Gruppe Jugendlicher heraus geworfen worden sein. Die Radfahrerin wollte die Gruppe anschließend zur Rede stellen, diese ergriffen aber die Flucht durch die angrenzende Dreiländergalerie und blieben unerkannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet habe oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

