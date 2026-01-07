PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Autofahrt endet an Mauer
Übermüdung soll für den Unfall am Dienstag ursächlich gewesen sein.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr in der Göppinger Straße. Die 33-jährige Fahrerin eines BMW X3 geriet auf die Gegenfahrbahn und dann auf den linken Gehweg. Dort prallte sie gegen eine massive Mauer und erlitt leichte Verletzungen. Gegenüber der Polizei gab sie spontan an, wohl kurz eingenickt zu sein. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr BMW wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

++++++++ 0025392 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

