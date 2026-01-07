PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Nicht angegurtet und betrunken
Am Dienstag endete die Fahrt für einen Autofahrer in Salach.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr sah eine Polizeistreife den VW Polo in der Teckstraße fahren. Fahrer und Beifahrer waren nicht angegurtet. Das nahmen die Polizisten als Anlass zur Kontrolle. Dabei schlug ihnen vom Fahrer starker Alkoholgeruch entgegen. Der Alkomattest schaffte Klarheit. Für den 61-Jährigen war die Fahrt zu Ende. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt dem Fahrer Blut ab und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

+++++++ 0026401 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

