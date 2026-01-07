Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Aufmerksamer Zeuge gesucht

Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete am Dienstag einen Verkehrsunfall in Giengen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr in der Vogelsangstraße. Ein Fahrer eines VW Golf beschädigte beim Ausparken einen Mercedes-Benz. Dies konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er machte die Fahrerin des Mercedes-Benz darauf aufmerksam und nannte ihr das Kennzeichen des Unfallverursachers. Der aufmerksame Zeuge wird gebeten sich beim Polizeirevier Giengen unter der Tel. 07322/96530 zu melden.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

