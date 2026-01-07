Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Scheibe eingeschlagen

Am Montag stahl ein Unbekannter bei Herbrechtingen Wertgegenstände aus einem Auto.

Ein 38-Jähriger parkte seinen Nissan auf einem Wanderparkplatz in der Burgstraße beim Eselsburger Tal. Zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr schlug ein Unbekannter die hintere rechte Seitenscheibe an dem Auto ein. Dann stahl er aus dem Fahrzeug einen Laptop und mehrere Dokumente. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht einen Zeugen, der im Tatzeitraum mit seinem Ford Mondeo neben dem Nissan parkte. Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07322/96530 zu melden.

