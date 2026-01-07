Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Von der Straße abgekommen

Zu viel Alkohol hatte am Dienstag ein 21-Jähriger intus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 3.15 Uhr. Der 21-Jährige fuhr mit seinem BMW von Türkheim in Richtung Geislingen. Auf glatter Straße verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und schleuderte über die Straße. Er prallte gegen eine Leitplanke und die Airbags lösten aus. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol beim Fahrer. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten BMW wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

