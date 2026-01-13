PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mehrere Verkehrsteilnehmer mit beeinträchtigter Fahrtüchtigkeit unterwegs

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 12.01.2026, auf Dienstag, 13.01.2026, konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Säckingen bei insgesamt drei Verkehrsteilnehmern eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit feststellen. Gegen 21:30 Uhr wurde ein 26- jähriger Opel-Fahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise im Günnenbacher Weg kontrolliert. Ein Urintest erhärtete den Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle fiel außerdem auf, dass ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetzt vorlag. Der Opel wurde vor Ort entstempelt. Um 23:30 Uhr wurde der 42-jährge Fahrer eines eScooters in der Alten Basler Straße einer Kontrolle unterzogen. Bei diesem konnte eine Alkoholisierung von über 0,5 Promille festgestellt werden. Dem Fahrer drohen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, sowie zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Kurz nach Mitternacht fiel der Streifenwagenbesatzung dann ein dritter Verkehrsteilnehmer auf. Da der 30 Jahre alte VW- Fahrer etwas schnell und nicht innerhalb der Fahrbahnmarkierung fuhr, wurde er ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Verdachtsmomente einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel, was eine Blutentnahme in einem Krankenhaus zur Folge hatte. Außerdem wurde festgestellt, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

