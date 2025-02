Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm An der Kirche

Ennepetal (ots)

Ennepetal, 27.02.25 - Am heutigen Donnerstag, gegen 18:15 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm in einer Einrichtung An der Kirche alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte bestimmungsgemäß ausgelöst, nachdem in einem Patientenzimmer Papier verbrannt wurde. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es den Mitarbeitern der Einrichtung, das Feuer zu löschen. Daher beschränkte sich der Einsatz der Feuerwehr darauf, unter Atemschutz Lüftungsmaßnahmen durchzuführen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der betroffene Bewohner wieder in sein Zimmer zurückkehren. Alarmiert wurden die Hauptwache, die Löschgruppe Voerde sowie der Löschzug Milspe-Altenvoerde.

