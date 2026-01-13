POL-FR: Schopfheim: Kaminbrand - eine leichtverletzte Person
Freiburg (ots)
Am Montag, 12.01.2026, wurde gegen 14:45 Uhr ein Kaminbrand in Schopfheim-Fahrnau gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person durch Rauchgas leicht verletzt. Ein defektes Verbindungsrohr könnte die Ursache für den Brand gewesen sein. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
