Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kaminbrand - eine leichtverletzte Person

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.01.2026, wurde gegen 14:45 Uhr ein Kaminbrand in Schopfheim-Fahrnau gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person durch Rauchgas leicht verletzt. Ein defektes Verbindungsrohr könnte die Ursache für den Brand gewesen sein. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

