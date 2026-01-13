Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Nagelstudio in Friedlingen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.01.2026, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 04:30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Nagelstudio in Friedlingen. Neben Bargeld und einem Mobiltelefon wurden auch Gerätschaften zur Nagelpflege entwendet. Aufgrund eine Videoaufzeichnung können die beiden Tatverdächten wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtige: kleine, normal schlanke Figur, Jeansjacke mit Fell und schwarze Mütze mit weißem Muster

2. Tatverdächtige: deutlich größer, dunkel gekleidet mit einer langen schwarzen Winterjacke, schwarzer Mütze und schwarzen Handschuhen

Die beiden Tatverdächtigen führten einen schwarzen Rucksack mit sich.

Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in Friedlingen beobachtet habe oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

