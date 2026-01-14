Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31: Sattelzug gerät in Brand

Freiburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines Camping-Gaskochers, welcher in einem Sattelzug mitgeführt wurde, brannte am Dienstagmittag, 13.01.2026, gegen 11:45 Uhr, in Breitnau, auf dem Parkplatz "Höllbach" an der B31 bergwärts, das Zugfahrzeug komplett aus. Der 63-jährige Fahrer erlitt hierbei schwere Verbrennungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Im Laufe des Brandes explodierten zwei weitere Gaskartuschen im Führerhaus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten, welche mit drei Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort war, wurde der Brand gelöscht.

