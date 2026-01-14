Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 13.01.2026, gegen 11:30 Uhr konnte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz "Vierthäler" in 79822 Titisee-Neustadt ein 43-jähriger Autofahrer festgestellt werden, bei welchem aus dem Fahrzeug deutlich Cannabisgeruch festzustellen war. Zudem ergaben sich körperliche Erscheinungen, welche den Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel erhärteten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der 43-Jährige wurde im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Ein Bußgeldverfahren wird eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell