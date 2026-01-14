PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 13.01.2026, zwischen ca. 09:00 Uhr und 12:00 Uhr, ereignete sich in der Mozartstraße in Emmendingen eine Verkehrsunfallflucht zwischen einem parkenden Pkw des Herstellers Audi und einem bislang unbekannten Fahrzeug.

Der Audi war ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt und wurde von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher sind bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

