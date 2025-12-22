Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen
FFW Bergen: PKW Brand
Bergen (ots)
In der Nacht zu Montag wurde die Ortsfeuerwehr Bergen um 02:20 Uhr zu einem brennenden PKW alarmiert. Vor Ort stand ein PKW im Motorraum in Vollbrand. Das Fahrzeuge wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr abgelöscht.
Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell