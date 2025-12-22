PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: PKW Brand

FFW Bergen: PKW Brand
Bergen (ots)

In der Nacht zu Montag wurde die Ortsfeuerwehr Bergen um 02:20 Uhr zu einem brennenden PKW alarmiert. Vor Ort stand ein PKW im Motorraum in Vollbrand. Das Fahrzeuge wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr abgelöscht.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen
Stadtpressewart
Ole Chmelka
E-Mail: presse@feuerwehrstadtbergen.de
https://www.feuerwehrstadtbergen.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen
