Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Übung wird zum Ernstfall

Bergen (ots)

Was als gemeinsamer Ausbildungstag der Ortsfeuerwehren Bleckmar und Bergen sowie der Auszubildenden der Johanniter-Unfall-Hilfe geplant war, entwickelte sich am Samstag unerwartet zu einem realen Einsatz. Während der Übungslage im Feuerwehrhaus Bergen kam es bei einem der Darsteller zu einem akuten medizinischen Notfall. Rettungsdienst und Notarzt mussten umgehend eingreifen und den Betroffenen versorgen. Mithilfe der Hubrettungsbühne wurde der Patient schonend aus dem ersten Obergeschoss zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wir wünschen dem Darsteller eine schnelle und vollständige Genesung.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Bergen, die Johanniter-Unfall-Hilfe sowie ein Notarzt.

