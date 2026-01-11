Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Wendthagen
Stadthagen
Entwarnung! (ots)
Durch die zügige Veröffentlichung des Aufrufes der Polizei, durch die regionale Presse, dass sich Halter von weißen Schäferhunden melden mögen, konnte der Sachverhalt im Wald von Wendthagen aufgeklärt werden. Mehr als ein Dutzend Halter und Halterinnen von weißen Schäferhunden haben sich bei der Polizei gemeldet. Tatsächlich konnte ein Hundehalter aus Stadhagen den Sachverhalt aufklären. Sein Hund sei in Wendthagen weggelaufen. Er habe ihn jedoch wieder aufgefunden.
Somit sind Hund und Herrchen wohlauf.
