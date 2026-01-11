Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Brand im Industriegebiet

Stadthagen (ots)

[mue] Am Samstag, den 10.01.2026 löste eine Brandmeldeanlage in der Halle eines Logistikunternehmens an der Industriestraße in Stadthagen aus. Dort war eine Heizungsanlage in Brand geraten. Durch das zeitnahe Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. An der Heizungsanlage entstand ein Schaden von geschätzt 3000 EUR. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

