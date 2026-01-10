Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Nottüröffnung - Person gerettet, Reichenau-Lindenbühl, 10.01.2026

Reichenau (ots)

In der Nacht zum Samstag, 10.01.2026, kam es in einer Wohnung im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl zu einem medizinischen Notfall. Die betroffene Person war gestützt, konnte aber noch selber den Notruf 112 absetzen. Der Rettungsdienst um Hilfe gerufen und mit dazu zur Nottüröffnung die Feuerwehr.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 02:26 Uhr per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstüre um den Zugang für den Rettungsdienst zu schaffen. Dieser übernahm sofort die Versorgung der Person, zwei als Rettungssanitäter ausgebildete Feuerwehrleute unterstützten dabei. Nach der Erstversorgung half die Feuerwehr dem Rettungsdienst beim Transport aus dem Obergeschoß durch das Treppenhaus. Der Rettungsdienst übernahm dann die Person um sie zur weiteren Versorgung ins Klinikum zu bringen.

Unter Leitung von Stv. Kommandant Marcus Deggelmann waren 15 Feuerwehreinsatzkräfte mit Löschfahrzeug LF 10 und Mannschaftstransportwagen im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Mit vor Ort war der Rettungsdienst des DRK.

Einsatzende war um 03:28 Uhr.

