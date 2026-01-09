Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrüger am Telefon

Bückeburg (ots)

(ma)

Am gestrigen Donnerstag sind im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bückeburg mehrere Senioren von Telefonbetrügern kontaktiert worden, weil Angehörige angeblich in Minden einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten und anschließend festgenommen worden sind.

Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte der Polizei Minden aus und riefen einige Geschädigte zum Teil mehrmals an, um Geldforderungen zu stellen, die dazu führen sollten, dass die Festgenommenen wieder freigelassen werden könnten.

Bislang ist der Polizei Bückeburg keine "Tatvollendung" bekannt geworden; angezeigt wurden vier versuchte Straftaten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell