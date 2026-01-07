Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - Hochwertiges Autos gestohlen

In der Nacht auf Dienstag stahl ein Unbekannter in Kirchberg an der Iller einen BMW SUV.

Der graue BMW X3 wurde am Montag gegen 23.30 Uhr von dem Besitzer zuletzt im Kirchhofweg gesehen. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BC-ST 807 parkte vor einem Wohnhaus und war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Als der Besitzer am Dreikönigstag um kurz nach 12 Uhr mit seinem Auto wegfahren wollte, war es verschwunden. Einem Unbekannten gelang es, das Fahrzeug zu öffnen und damit wegzufahren. Auf welche Art und Weise der Dieb mit dem Fahrzeug flüchten konnte, ist noch unklar. Das Auto hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Sie sucht nach dem Täter und dem Fahrzeug. Möglicherweise kundschaftete der oder die Täter zuvor das Wohngebiet aus. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei Ochsenhausen um Hinweise unter Tel. 07352/202050

