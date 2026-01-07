Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unfall auf glatter Straße

Am Dienstag kam ein Autofahrer mit abgefahrenen Reifen bei Riedlingen von der Straße ab. Dabei entstand Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr. Der Autofahrer war mit seinem Fahrzeug innerorts in der Hanfstraße unterwegs. Im Kurvenbereich verlor der der 27-Jährige auf winterglatter Straße die Kontrolle über sein Auto. Der 27-Jährige fuhr für diese Straßenverhältnisse wohl auch zu schnell und landete in einer Hecke. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Polizei Riedlingen kam und nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die beiden Vorderreifen nicht mehr ausreichend Profil hatten. Den Sachschaden an dem noch fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. An der Hecke entstand wohl kein Schaden.

Die kalte Jahreszeit birgt ihre Tücken: Minustemperaturen, Tauperioden, Schnee, Eis, überfrierende Nässe. Diese Umstände in Verbindung mit oftmals schlechten Sichtverhältnissen erfordern höchste Konzentration im Straßenverkehr. Besonders Glatteis birgt große Risiken. Die Gefahr für glatte Straßen besteht an schattigen Orten, etwa bei Wäldern oder Tunnelausfahrten, ebenso wie auf Brücken. Eben überall dort, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin.

