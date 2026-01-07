Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zeche geprellt

Ohne Geld war ein Mann am Sonntag in einer Gaststätte.

Ulm (ots)

Der 29-Jährige trank am Abend mehrere alkoholische Getränke in einem Lokal in der Kolpingstraße. Als die Gaststätte schloss, wollte die Bedienung abkassieren. Hierbei gab der Mann an, dass ihm sein Geldbeutel bereits zuvor gestohlen worden sei. Er konnte den ausstehenden Betrag von etwa 45 Euro nicht bezahlen. Das Polizeirevier Biberach nahm die Anzeige auf.

