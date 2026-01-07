PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zeche geprellt
Ohne Geld war ein Mann am Sonntag in einer Gaststätte.

Ulm (ots)

Der 29-Jährige trank am Abend mehrere alkoholische Getränke in einem Lokal in der Kolpingstraße. Als die Gaststätte schloss, wollte die Bedienung abkassieren. Hierbei gab der Mann an, dass ihm sein Geldbeutel bereits zuvor gestohlen worden sei. Er konnte den ausstehenden Betrag von etwa 45 Euro nicht bezahlen. Das Polizeirevier Biberach nahm die Anzeige auf.

++++0027406 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

