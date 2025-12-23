Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Busunfall mit zwei PKW löst Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg aus

Hamburg (ots)

Wandsbek, Barmwisch, 22.12.2025, 20:38 Uhr, Technische Hilfe mit fünf verletzten Personen

Anwohner der Straße Barmwisch alarmierten am Montagabend die Feuerwehr über den Notruf 112, da sich ein Unfall zwischen zwei PKW und einem Linienbus ereignet hatte. In der Folge war der Bus von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast gefahren.

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten die Alarmierung und begannen umgehend mit einer umfassenden Sichtung verletzter Personen. Im mit 19 Personen besetzten Bus wurde der Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus befördert. Alle weiteren Insassen blieben unverletzt.

In einem der beiden PKW wurden drei Insassen leicht verletzt, eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war für diese nicht erforderlich.

Im zweiten PKW wurde eine Person jedoch eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr rettete den Verunfallten mit hydraulischem und pneumatischem Gerät. Aufgrund der Lage und Verformung des Fahrzeuges gestaltete sich die Rettung schwierig und konnte erst nach einer Stunde abgeschlossen werden. Ein Rettungswagen und ein Notarzt beförderten die Person in eine Klinik.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen-, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes mehr als eineinhalb Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell