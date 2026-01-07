Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Nicht einigen konnten sich ein Busfahrer und eine Autofahrerin am Montag in Laupheim bei einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte gegen 19 Uhr. Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem Omnibus in der Konrad-Adenauer-Straße. Er kam aus Richtung Bronner Straße. An einer beengten Stelle kam ihm eine 42-Jährige mit ihrem Mazda entgegen. Wie die Polizei berichtete, fuhren beide wohl nicht möglichst weit rechts. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf jeweils 3.000 Euro. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

