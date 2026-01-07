PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto beschädigt
Am Montag beschädigte ein bislang Unbekannter ein geparktes Auto.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr meldeten Zeugen einen Streit in der Lorcher Straße. Dabei warf ein bislang unbekannter Jugendlicher Mülleimer um und beschädigte einen geparkten roten Hyundai. Danach flüchtete er in Richtung Innenstadt. Er soll um die 16 Jahre alt gewesen sein und südländisches Aussehen gehabt haben. Er war dunkel gekleidet. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität geben können. Auch wird nach den beiden am Streit beteiligten Frauen gesucht. Die fuhren mit einem schwarzen Kleinwagen weg.

+++++++ 0023476(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren