Am Montag beschädigte ein bislang Unbekannter ein geparktes Auto.

Gegen 16.15 Uhr meldeten Zeugen einen Streit in der Lorcher Straße. Dabei warf ein bislang unbekannter Jugendlicher Mülleimer um und beschädigte einen geparkten roten Hyundai. Danach flüchtete er in Richtung Innenstadt. Er soll um die 16 Jahre alt gewesen sein und südländisches Aussehen gehabt haben. Er war dunkel gekleidet. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität geben können. Auch wird nach den beiden am Streit beteiligten Frauen gesucht. Die fuhren mit einem schwarzen Kleinwagen weg.

