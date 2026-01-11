Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Wetterlage

Stadthagen (ots)

[mue] Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Stadthagen kam es am Samstag, den 10.01.2026 zu weniger Verkehrsereignissen aufgrund der Wetterlage. So hat sich am Abend um ca. 18 Uhr ein Transporter auf der K 29 bei Vornhagen im Straßengraben festgefahren. Das Fahrzeug konnte erst einige Stunden später durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Straße musste für die Dauer der Bergung gesperrt werden.

Verkehrsunfälle wurden im Verlauf des Samstags nicht bekannt.

