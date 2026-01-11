PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: EILT! WICHTIG!

Wendthagen / Stadthagen (ots)

cho / Seit heute Nachmittag läuft im Wald von Wendthagen ein weißer Schäferhund herum. Es wird befürchtet, dass der Hund zu einem Herrchen gehört, welches in Not ist und ggf. im Wald liegt!

Wer kennt eine Person aus Wendthagen oder Umgebung, die einen weißen Schäferhund hält?

Bitte melden Sie sich bei der Polizei, auch wenn sie selbst aus der Gegend kommen und einen weißen Schäferhund besitzen, damit wir Sie ausschließen können!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

