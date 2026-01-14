PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 13. Januar 2026 kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Nimburg und Bottingen (K5130). Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß im Begegnungsverkehr mit einem Linienbus zusammen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Linienbus war auf der Strecke von Nimburg in Richtung Bottingen unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Kurve kam es zu einer Berührung zwischen dem Bus und dem entgegenkommenden Fahrzeug, das den Bus am vorderen linken Eck streifte. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro zu kümmern.

Nach Zeugenaussagen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grünen BMW. Der Fahrer wird als männlich und etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben.

Das Polizeirevier Emmendingen hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 07641 5820 oder persönlich im Revier abgegeben werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

