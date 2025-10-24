Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unwetterschaden sorgt für Streckensperrung zwischen Hofheim und Lorsbach - Baum reißt Oberleitung herunter

Hofheim (ots)

Am Donnerstagabend (23. Oktober 2025) führte ein umgestürzter Baum infolge der aktuellen Unwetterlage zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Bahnverkehrs auf der Strecke zwischen Hofheim und Lorsbach.

Gegen 18:00 Uhr meldete die Führungs- und Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Westhessen, dass auf der Bahnstrecke zwischen Hofheim und Lorsbach ein Baum auf die Oberleitung gestürzt war. Durch den Aufprall wurde die Oberleitung beschädigt und riss in mehreren Abschnitten.

Die Strecke wurde daraufhin umgehend - bereits um 17:55 Uhr - von der Deutschen Bahn gesperrt und die Oberleitung stromlos geschaltet. Einsatzkräfte der Bundespolizei, der Polizeistation Hofheim sowie der Feuerwehr begaben sich zur Einsatzstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte der Baum aufgrund des anhaltenden Unwetters um. Ein Fremdverschulden ist nach derzeitigem Stand auszuschließen.

Die Deutsche Bahn setzt aktuell ein Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen ein, um die Schäden zu beheben. Nach Angaben der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn bleibt die Strecke voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden (ca. 06:00 Uhr) gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt ist zunächst ein eingleisiger Betrieb vorgesehen; im Verlauf des Vormittags soll der zweigleisige Regelbetrieb wieder aufgenommen werden.

Im gesamten Streckennetz der Deutschen Bahn kam es infolge des Unwetters zu weiteren Verspätungen und witterungsbedingten Einschränkungen.

Verletzte wurden nicht gemeldet.

Die Bundespolizei weist darauf hin, bei Unwetterwarnungen besondere Vorsicht im Bereich von Bahnstrecken und Waldgebieten walten zu lassen. Herabfallende Äste, lose Gegenstände oder beschädigte Oberleitungen können erhebliche Gefahren darstellen.

